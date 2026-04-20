Linus Rebmann Trio (presented by HMDK Stuttgart)

Das Linus Rebmann Trio ist eine junge Formation, die mit ihrem erfrischend innovativen und zugleich tief verwurzelten Jazzverständnis begeistert. Das dynamische Zusammenspiel des Trios entfaltet sich auf einer großen musikalischen Bandbreite von leisen, lyrischen Momenten bis hin zu ekstatischen Ausbrüchen. Der Stuttgarter Bassist Gabriel Widmaier und der Kölner Schlagzeuger Johnny Walker verstehen es, die Kompositionen und Arrangements des Freiburger Pianisten Linus Rebmann kreativ auszugestalten und das Publikum mit auf eine aufregende musikalische Reise zu nehmen. Die Band beweist, dass Jazz nicht nur ein Genre ist, sondern eine lebendige Sprache, die sich ständig wandelt.

Ausgezeichnet mit dem renommierten Studiopreis des Deutschlandfunks 2024 und mit Konzerterfahrungen in bekannten Clubs wie dem Domicil in Dortmund oder dem Stuttgarter BIX ist das Linus Rebmann Trio ein eingespieltes Ensemble, das den Jazz in all seiner Vielseitigkeit auf die Bühne bringt. Die Band schafft ein Erlebnis für alle, die Musik lieben.

Besetzung: Gabriel Widmaier (b); Johnny Walker (dr); Linus Rebmann (p)