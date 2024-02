„Autumn leaves, aber so als ob ihr es zum ersten Mal hört!“ Das Linus Rebmann Trio probt. Die Ohren weiter offen als die Flügelklappe… denn gespannt und beharrlich beginnt die Suche. Die Suche nach dem ersten Mal.

Seit den ersten gemeinsamen Tönen in der Rhythm Section des Landesjugendjazzorchesters BW sind Linus Rebmann (Piano), Johann „Johnny“ Walker (Drums) und Gabriel Widmaier (Bass) gemeinsam auf der Suche. Dazu wühlen sie tief in der Trickkiste der Jazzgeschichte: Traditionsbewusst, aber immer mit dem Blick in die Zukunft.

Dabei ist die Neuinterpretation von Jazzstandards genauso wichtig wie die Arbeit an eigenen Kompositionen. Linus Rebmann schreibt von laufenden Spatzen, der Liebe zur Triole, dem Erwachsenwerden…

Mit diesem Konzept konnten sie die Jury bei Jugend Jazzt für sich gewinnen, wurden mit dem ersten Preis ausgezeichnet und dürfen bei der Bundesbegegnung Baden Württemberg vertreten.

Aus langer Zug-Distanz zwischen Stuttgart, Freiburg und Karlsruhe wird Vorfreude, aus 3 jungen Musikern eine vor Spielspaß sprudelnde Stimme und aus bereits als alt abgestempelten Klassikern wie Autumn Leaves eine ganz neue Erfahrung. Begeben Sie sich mit uns auf die Suche!

Besetzung: Linus Rebmann (p); Gabriel Widmaier (b); Johann „Johnny“ Walker (dr);