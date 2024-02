In den letzten fünf Jahren haben mehrere Alben von Isabelle Bodenseh (zuletzt "Essenza" mit Lorenzo Petrocca an der Gitarre, GLM EC587-2) die Aufmerksamkeit auf diese bemerkenswert begabte deutsche Flötistin mit französischen Wurzeln gelenkt. Als Musikerin, die mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Spiel immer wieder aufs Neue verblüfft, findet sie längst überfällige Anerkennung in der Öffentlichkeit.

Als improvisierende Solistin und geschickte Komponistin mit Sinn für fließende melodische Linien, einem ausgeprägten Rhythmusgefühl, einer Fülle von Spieltechniken und einer extrem reichen Klangpalette auf verschiedenen Flöten, ist Isabelle eine allumfassende Musikerin, deren Kombination aus klassischer Ausbildung, Erfahrung in modernem und lateinamerikanischem Jazz, Flamenco und Salsa (um nur einige zu nennen) und ihrer Neugier, über sich hinauszuwachsen, es ihr ermöglicht, ihre eigenen Geschichten zu erzählen.

Das Album Flowing Mind enthält fünf einprägsame Melodien von ihr selbst und je eine von den anderen drei Musikern ihrer regulären Arbeitsband: dem Gitarrenzauberer Lorenzo Petrocca, dem Orgelvirtuosen Thomas Bauser und dem Meister der Besen und Schlagzeugstöcke, Lars Binder.

Während der Sound eines Hammond-Trios an die 1950er bis 1970er Jahre erinnert, bleibt die Kombination mit der Flöte, die relativ selten war (man denke an Jerome Richardson, Hubert Laws und Herbie Mann), frisch, unverbraucht und reizvoll, vor allem wenn sie mit so viel Einfallsreichtum angegangen wird.

Eine konstant swingende, groovende Einheit von vier Meistermusikern, die durch faszinierende Melodien herausgefordert werden.

Besetzung: Isabelle Bodenseh (fl); Lorenzo Petrocca (git); Thomas Bauser (org); Lars Binder (dr)