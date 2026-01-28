Jazz Lights 2026: Linus Rebmann Trio

Der Auftakt der Jazz Lights 2026 findet am Freitag, 13. März, auf Schloss Kapfenburg statt und steht traditionell im Zeichen junger Talente. Das Linus Rebmann Trio, Preisträger von »Jugend jazzt« 2024, gestaltet die Eröffnung des Abends. Mit ihrer Mischung aus klassischen Jazzlinien und modernen Einflüssen verleihen die Musiker bekannten Standards neuen Schwung und formen in ihren Eigenkompositionen ausdrucksstarke, dynamische Klangwelten.

Im Anschluss übernimmt das Salsa-Ensemble der HMDK Stuttgart. Das zwölfköpfige Ensemble präsentiert afro-kubanische Klassiker und Werke bedeutender Salsa-Legenden wie Celia Cruz, Irakere oder Tony Succar – energiegeladen, rhythmisch und voller Spielfreude.