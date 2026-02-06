Bei der JAZZma auf dem Schloss jazzt die Jugend gleich doppelt und das Publikum

Los geht es mit dem Linus Rebmann Trio. Mit tiefem Gespür für Tradition und einem frischen Blick in die Zukunft interpretieren die Gewinner von „Jugend jazzt“ 2024 Klassiker neu und erzählen in ihren Eigenkompositionen mitreißende Geschichten von Spatzen, Triolen und dem Erwachsenwerden.

Vibrierende Trommeln, packende Bläserriffs und Stimmen voller Leidenschaft stehen dann nach der Pause auf dem Programm. Das 12-köpfige Salsa-Ensemble der HMDK Stuttgart präsentiert afro-kubanische Klassiker und Songs von Legenden wie Irakere, Celia Cruz oder Tony Succar. Dabei lassen die Nachwuchstalente die ganze Bandbreite der Salsa-Musik aufleben.

sich auf zwei großartige Nachwuchsacts freuen.