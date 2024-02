André Weiss Quartet feat. Dmitry Baevsky

"…I´ve grown through the honor of working with such a talented, respectful, eager and open-minded artist as you“

(Benny Green)

Der Pianist André Weiss spielte auf der Bühne des BIX bereits mit Größen wie Eric Alexander, Ralph Moore, Grant Stewart, Scott Hamilton, u.v.m.

Heute Abend tritt er als Bandleader einer hochkarätigen Quartett-Besetzung auf, mit der er auch eigene Stücke zum besten geben wird. In seinem Spiel sowie in seinen Kompositionen hört man, dass er sich intensiv mit der Jazzgeschichte und ihren Wurzeln auseinandersetzt.

Dmitry Baevsky studierte an der New School University in New York und lebte über 25 Jahre in der Jazz Metropole. Er gehört zu den führenden Altsaxophonisten seiner Generation und arbeitete unteranderem mit Cedar Walton, Jimmy Cobb, Benny Green oder Peter Bernstein.

Zusammen mit Markus Schieferdecker am Bass und Paul Morvan (Paris) an den Drums steht ein Quartett auf der Bühne, bei dem ansteckende Spielfreude sowie Swing und Groove im Vordergrund stehen.

Besetzung: André Weiss (p); Dmitry Baevsky (asax); Markus Schieferdecker (b); Paul Morvan (dr)