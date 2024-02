Mit diesem Programm verneigt sich der international renommierte Mannheimer Trompeter vor seinem großen Vorbild, dem großen Lyriker der Jazzgeschichte Chet Baker. Parallelen sind durchaus vorhanden. So zeichnet sich neben Baker auch Siffling durch seinen samtweichen Trompetensound, seine lyrische, nie aufdringliche und anstrengende Spielweise und die Gabe der richtigen Noten zum richtigen Zeitpunkt aus.

Melodien, der Sound und eine entspannte Art des Jazz stehen immer im Vordergrund. Begleitet wird Siffling von einer Rhythmusgruppe, die sich wie ein Who is Who der deutschen Jazzlandschaft liest. Der Kölner Martin Sasse am Klavier gilt als einer der besten Swing Pianospieler der Republik, Nico Brandenburg aus Düsseldorf als einer der vielbeschäftigten Bassisten der Szene und der Konstanzer Patrick Manzecchi an den Drums als einer der swingendsten Drummer der Süddeutschen Szene.

Freuen Sie sich also auf einen entspannt swingenden Abend mit feinstem West Coast Jazz, bekannten Songs und einer großartigen und spielfreudigen Band.

Besetzung: Thomas Siffling (trp, flh); Martin Sasse (p); Nico Brandenburg (b); Patrick Manzecchi (dr)