Liobafeiertag mit Liobafest

Mit Fahrzeugsegnung von 14 bis 15 Uhr am Marktplatz!

Fest rund um den Liobabrunnen, Stadtkirche St. Martin!

Viele Tauberbischofsheimer erinnern sich, wie das Liobafest im Laufe der Jahre für die Bürgerinnen und Bürger einen festen Stellenwert im Jahresablauf bekommen hat: Seit Kriegsende im Jahr 1945 wird in Tauberbischofsheim der Gedenktag der heiligen Lioba (letzter Samstag im September) als kirchlicher Festtag und Stadtfeiertag begangen. Die letzte Septemberwoche ist seit Jahren gefüllt von Gottesdiensten für unterschiedliche Generationen und Zielgruppen, von Aktivitäten einzelner Organisationen und gipfelt im festlichen Gottesdienst am „Liobatag“. Die Austeilung der Liobabrötchen, das Liobaspiel der Grundschüler, in manchen Jahren das Nachtcafé zu aktuellen Themenstellungen, das Seniorencafé und die beeindruckende Lichterprozession haben sich in den zurückliegenden Jahren zu festen Bestandteilen dieser Liobafestwoche entwickelt.

Das Liobafest erinnert an die Hl. Lioba, die im 8. Jahrhundert im Gefolge des heiligen Bonifatius aus England nach Deutschland kam, um hier in Tauberbischofsheim ein bedeutendes Frauenkloster zu leiten. Eindrücklich zeigt das traditionelle Liobaspiel der Grundschulkinder jedes Jahr das fruchtbare Wirken der Hl. Lioba auf, die als eine der bedeutendsten, hochgebildeten Frauenpersönlichkeiten des Mittelalters gilt. Auch der Liobaaltar in der Pfarrkirche St. Martin gibt Auskunft über das ganz konkrete Wirken dieser Frau hier in Tauberbischofsheim.

Eine besondere Dimension bekam das Liobafest im Jahr 1945 als Friedensfest mit dem Versprechen, dieses Fest aus Dankbarkeit für die Verschonung von Tauberbischofsheim vor Kriegszerstörung jedes Jahr zu begehen.

Mit der Vorstellung der Hl. Lioba als Stadtpatronin wurde das Fest noch mehr zu einem Fest der Begegnung, insbesondere von Familien mit ihren Kindern und zu einem Fest des kulturellen Erlebens.

Sie alle sind zur Mitfeier der Festtage und des Festgottesdienstes herzlich eingeladen. Zugleich gilt ein herzliches Dankeschön allen, die an der Vorbereitung der Festwoche beteiligt sind und bei der Gestaltung mitwirken.

„Botin Gottes, Lioba“, so heißt es in einem der vertrauten Liobalieder. Möge von ihr in diesen Festtagen ein kräftiger geistliche Impuls ausgehen für jeden persönlich und für die ganze Stadt Tauberbischofsheim.