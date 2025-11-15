Lionel & Demian Martin - van Beethoven, Schnittke, Rachmaninov

2021 wird Lionel Martin zum SWR Kultur New Talent gewählt und die suggestive Kraft seines Spiels besonders hervorgehoben.

Die talentierten Brüder Lionel und Demian spielen an diesem Abend Werke von Ludwig van Beethoven, Alfred Schnittke und Sergei Rachmaninov. Das Publikum wird eine Welt voller Emotionen, Virtuosität und musikalischer Ausdruckskraft in energiegeladenen Interpretationen erleben.

Zugleich wird in diesen besonderen Werken die enorme Bandbreite und das technische Können des Duos deutlich werden.