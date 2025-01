LIONS-CLUB Benefiz-Konzert mit “TANGO TRANSIT”

Gemäß dem Motto „We serve“ verfolgen die Mitglieder des Lionsclub Ermstal das Ziel, gemeinschaftliche Projekte zu unterstützen, die von Relevanz sind für die Gesellschaft, in der wir leben. Gesundheit, Bildung und Kunst stehen im Fokus und werden in unterschiedlicher Gewichtung Jahr für Jahr gefördert. Der „Jazzclub in der Mitte“ blickt nunmehr auf eine über 60jährige Tradition zurück, er wird getragen vom Engagement seiner Mitglieder und hebt sich hervor durch eine Konzerttradition, die neben internationalen Stars eben auch jungen Musikern eine Bühne gibt.Das Star Trio “Tango Transit“ lässt uns eintauchen in eine Musikwelt, die uns Altes und Neues neu hören lässt. Aufregender kann eine Musikerfahrung nicht sein. Die Einnahmen abzüglich der Unkosten aus diesem Konzert sind einem Nachwuchskünstler zugedacht, der in der folgenden Jazzsaison zu einem Konzert im Jazzclub in der Mitte eingeladen wird.Die Geschichten, die Tango Transit erzählt, funktionieren auch ohne Texte. Auch weil die Instrumente oft Worte ersetzen und Szenen illustrieren. Drei höchst unterschiedliche Charaktere bringen ihren musikalischen Erfahrungsschatz ein und verschmelzen ihn zu einer Einheit. Oder, wie man in den Konzertkritiken nachlesen kann: „Die Musik des Trios ist Teufelswerk im positiven Sinn und an Virtuosität kaum zu überbieten. Atemberaubende Geschwindigkeit, rhythmische Exaktheit und instrumentale Beherrschung in Perfektion bieten den Zuhörern ein einmaliges Konzerterlebnis – Gänsehautfeeling inclusive.“ Und die euphorischen Reaktionen des Publikums bei bislang mehr als 500 Konzerten sind Beweis genug.

Besetzung:Martin Wagner (acc)Hanns Höhn (bs)Andreas Neubauer (dr)