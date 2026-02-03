Der Ostermarkt 2026 steht unter dem Motto „Mit neuen Ideen in den Frühling“.

Die Eröffnung erfolgt am Samstag, 14. März 2026, um 10.00 Uhr durch Bürgermeister Peter Reichert und den Lions-Präsidenten Prof. Dr. Stefan Leukel.

Rund 60 bewährte und neue Aussteller sorgen für Abwechslung und Schwung. Es gibt Kunsthandwerk aus verschiedenen handwerklichen Bereichen im Saal und auf der Empore auf über 1.000 qm Ausstellungsfläche zu entdecken. Handbemalte Ostereier, Holzarbeiten, Schmuck, Naturseifen, Mode, Stofftiere und Puppen, kreative Kleidung und Taschen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Besucher kommen auf ihre Kosten und können Neues entdecken.

Für die Bewirtung mit Getränken, kleinen Snacks, Kaffee und leckerem Kuchen sorgt der Lions Club Eberbach. In der Kaffee-Ecke kann man an den Tischen und Bänken Platz nehmen und sich in gemütlicher Atmosphäre aufhalten. Der gesamte Erlös kommt gemeinnützigen Zwecken im Raum Eberbach zugute. Ganz nach dem Lions-Motto „We serve – Wir dienen“.

Der Lions Club wünscht einen angenehmen Aufenthalt in der Stauferstadt Eberbach: Freuen Sie sich auf schöne Stunden beim Lions-Ostermarkt.