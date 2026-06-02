Lipödem & Ernährung – aktuelle Erkenntnisse und Praxistipps

Das Lipödem ist eine chronische Erkrankung, die vor allem durch eine ungleichmäßige Fettverteilung an Beinen, Hüften und teilweise auch an den Armen gekennzeichnet ist.

Die betroffenen Bereiche reagieren häufig empfindlich auf Druck, schmerzen und fühlen sich schwer an – Beschwerden, die den Alltag stark belasten können. Zwar gibt es keine spezielle Diät, die das Lipödem heilen kann, doch eine ausgewogene Ernährung kann dazu beitragen, Symptome zu lindern und das Fortschreiten der Erkrankung positiv zu beeinflussen.

Der Vortrag " Lipödem und Ernährung – aktuelle Erkenntnisse und Praxistipps " findet in der Reihe "Ernährungsgespräch" statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.

Veranstaltungsort:

Kurhaus - Kleiner Kursaal

Referentin:

Iris Gutbrod, Diätassistentin DKL/DGE

Informationen erhalten Sie im

GästeService

im Haus des Gastes im Kurpark

Telefon +49 7931 9650

E-Mail: gesundheitsberatung@kur-badmergentheim.de

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