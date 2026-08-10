LIPPENSTIFT & PUNCHLINES

Stand-up x Improtheater

Was passiert, wenn Stand-up-Comediennes ihre wildesten Stories erzählen — und Improspielerinnen daraus charmant-absurde Szenen entwickeln? Ein Abend voller kontrolliertem Chaos (oder: unhinged energy unlocked).

Bei L&P treffen scharfe Punchlines auf spontane Eskalationen, peinliche Wahrheiten auf große Gefühle. Hier wird improvisiert, übertrieben, zerlegt und wieder zusammengesetzt — live, ungefiltert und garantiert nur ein einziges Mal genauso.

Taucht mit uns ein in die skurrilen Gedankenspiralen der Comediennes, die Improspielerinnen machen daraus alles, was sie in die Finger kriegen: von sehr speziellen Hobbys und Dating-Experimenten über queere Lovestories bis hin zu Familiendramen und anderen zwischenmenschlichen Baustellen.💘