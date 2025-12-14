Lisa Bassenge Trio

Lisa Bassenge ist zurück mit neuem Live Programm. Sie setzt auf ihre bewährten Mitmusiker Jacob Karlzon am Klavier und Andreas Lang am Bass, wie schon bei ihren vorigen Alben.

Die Songs - wie immer - ein scheinbar wilder Mix aus allen Ecken des Pop-, Singer-Songwriter- und Jazz-Universums. Und überraschenderweise dann doch aus einem Guss. Von Elliott Smith bis Duran Duran, von Billie Holiday bis Björk reicht das Spektrum.

Geht das? „Ja“, sagt die Berliner Sängerin, „es geht immer um die Aussagekraft der Songs, dies ist für uns die thematische Klammer“. So kommt es dann auch, dass ein Hank Williams Song neben Madonna’s „Frozen“ und „Catch“ von The Cure steht. Lisa Bassenge pflegt diese Vielseitigkeit und Offenheit seit nunmehr über zwei Jahrzehnten. Ihre Stimme glüht und sprüht in all den Songinterpretationen. Die Grundfärbung des Programms aber bleibt der Jazz. Der skandinavisch entspannte Sound bettet Lisa weich. Lassen Sie sich in einen reichen Klangkosmos führen.

Besetzung: Lisa Bassenge (voc); Jacob Karlzon (p); Andreas Lang (b)