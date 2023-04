Lisa Batiashvili Citylights

Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Strauß, Astor Piazzolla, Katie Melua u. a.

Lisa Batiashvili Violine

Georgisches Kammerorchester Ingolstadt

Nikoloz Rachveli Musikalische Leitung

Teona Jorbenadze Videokonzept

New York, Wien und Paris sind nicht nur Stopps im Kalender einer bewegten Karriere – Lisa Batiashvili verbindet mit diesen Städten biografische und musikalische Schlüsselerlebnisse, die sie in ihrem Programm »City Lights« hervorhebt. Mit Kompositionen aus Klassik, Film, Pop und Jazz spürt die georgische Violinistin elf Metropolen nach, die auf unterschiedliche Art und Weise ein Teil von ihr geworden sind. Inspiriert von musikalischen Genies wie Charlie Chaplin, erarbeitete sie neue Arrangements u. a. mit Sängerin Katie Melua und Jazz-Trompeter Till Brönner. In Ludwigsburg offenbart Lisa Batiashvili das breite emotionale Spektrum: von der Fröhlichkeit des Wiener Galopps bis hin zur Melancholie von Buenos Aires.