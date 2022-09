Versuchen wir, bescheiden zu beginnen, so ganz ohne Superlative:

• 7-Mal All Ireland champion auf der Harfe und dem Banjo

• UK Future Music Songwriting Gewinnerin 2016

• Event Industry Award Gewinnerin 2015

• 2015 einen Top Ten Hit in Irland mit dem Song “Lifeline”, geschrieben mit der Grammy- Gewinnerin Jodi Marr

• Von BBC America zu den Top Ten “Irish acts you don’t want to miss” ernannt