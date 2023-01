Lisa Federle - Auf krummen Wegen geradeaus

»Nichts läuft nur geradeaus. [...] zu einem perfekten Leben gehören eben auch diese Fehler, nur so entwickelt sich ein Mensch weiter, begreift, was es heißt, Mut zu haben und etwas zu wagen. Wer den geraden Weg einschlägt, wird erfahren, dass das Leben an ihm vorbeizieht.«

Dr. med. Lisa Federle aus der Universitätsstadt Tübingen ist eine tatkräftige Frau mit unkonventionellem Lebenslauf. Selbstlos und beherzt setzt sie sich für Menschen in schwierigen Situationen ein - über das normale Maß einer Medizinerin hinaus und ohne Scheu auch die Politik zu kritisieren, wo es der Sache dient. Für ihr soziales Engagement wurde Lisa Federle mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Lisa Federle möchte mit ihrer Lebensgeschichte anderen Menschen in schwierigen Lebenssituationen Mut machen. Sie geht mit beeindruckendem Beispiel voran, unbeirrt von Anfeindungen durch Corona-Leugner, der Verbreitung diffamierender Fake News und Beschimpfungen.

Durch den Abend führt Kabarettist Bernd Kohlhepp. Die beiden verbindet ihre Heimatstadt Tübingen, wo sie sich erstmals als Ärztin und Patient gegenüber sahen. Vor allem aber verbindet beide eine durchaus krumme Lebenslinie und das große Glück, bei ihrer Arbeit jeden Tag aufs neue ihrer Berufung nachgehen zu dürfen und daraus Kraft zu schöpfen. Sei es bei einem Notfall, oder auf der Kabarett-Bühne.

Dauer ca. 2 Std. einschließlich einer Pause

Tickets für diese Veranstaltung sind in der Tourist-Info Metzingen, Am Lindenplatz 4, erhältlich. Telefon: 07123 925-326