Lisa Federle - Vom Glück des Zuhörens

Um Menschen in schwierigen Lebenssituationen Mut zu machen veröffentlichte Lisa Federle 2022 ihre Autobiografie „Auf krummen Wegen geradeaus“ (SPIEGEL Bestseller).

Denn auch ihr eigener Lebensweg war schwierig. Ohne Schulabschluss verließ sie das Elternhaus. Alleinerziehend mit zwei Kindern führten Tatkraft und Willensstärke Lisa Federle durch diese Jahre. Mit 30 Jahren konnte sie sich ihren Kindheitstraum erfüllen und ein Medizinstudium beginnen. Die Medizinerin Lisa Federle packt heute tatkräftig an, wo Menschen in Not geraten sind: 2015 in der Flüchtlingskrise sowie während der Corona-Pandemie. Für ihr soziales Engagement wurde Lisa Federle 2020 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

In ihrem neuen Buch „Vom Glück des Zuhörens“ – verfasst mit Co-Autorin Isabelle Müller – berichtet Lisa Federle aus ihrem Berufsalltag als Haus- und Notärztin. Vor dem Hintergrund ihres eigenen, „krummen“ Lebenswegs reflektiert Lisa Federle die Geschichten von Patient*innen, die sie mal mehr, mal weniger teilhaben lassen an ihren Schicksalen und Lebensträumen und denen Lisa Federle mehr als nur medizinische Unterstützung ist. Es geht um Probleme wie Einsamkeit, Sucht, Depression, Burn-out oder auch einen männlichen #MeToo-Fall, den Lisa Federle hinter dem Krankheitsbild eines Berufs-Fußballers feststellt. Dieser hatte wegen eines Sportunfalls die Praxis aufgesucht. Im Gespräch offenbart sich, dass sein körperlicher Erschöpfungszustand von extremer psychischer Belastung herrührt, ausgelöst durch die Belästigung einer Frau, die sein glückliches Ehe- und Familienleben zunehmend zerrüttet.

„Vom Glück des Zuhörens“ zeigt die (Un)-Möglichkeit von Beziehungen und Lebensentwürfen, die nicht unbedingt dem Alltäglichen entsprechen, die von Trennung oder Neubeginn gekennzeichnet sind. So hat eine junge Frau als Schattenfrau eines verheirateten Mannes scheinbar ihre Erfüllung gefunden und macht für diese Beziehung jahrzehntelang hohe Zugeständnisse – ständiges Hoffen auf gemeinsame Zeit, Einsamkeit, Zwang zum Geheimhalten gegenüber Freunden. Anhand der Geschichte dieser Patientin, die über die Jahre eine gute Freundin Lisa Federles wurde, zeigt das Buch exemplarisch, dass sich auch in einer verfahrenen Situation, nach einem Schicksalsschlag oder inmitten einer Krise ein Weg zum Glück auftun kann.

Lisa Federles Buch ist auch ein Plädoyer für das Hinsehen und Zuhören, um Worte des Gegenübers zu verstehen, die vielleicht nicht ausgesprochen werden, um Dinge zu sehen, die man vielleicht selbst nicht wahrnehmen möchte. Und wem zugehört wird, der hat schon einen kleinen Zipfel vom Glück zurückbekommen.

Durch die Lesung führt Kabarettist Bernd Kohlhepp. Die beiden verbindet ihre Heimatstadt Tübingen, wo sie sich erstmals als Ärztin und Patient begegneten. Vor allem aber verbindet beide das große Glück, bei ihrer Arbeit jeden Tag aufs Neue ihrer Berufung nachgehen zu dürfen und daraus Kraft zu schöpfen – sei es bei einem Notfall, oder auf der Theaterbühne.

Moderation: Bernd Kohlhepp