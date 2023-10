Autobiografische Lesung aus ihren neusten Büchern von Deutschlands bekanntester Notärztin mit Moderationen von Bernd Kohlhepp

Handeln, um zu helfen, das ist ihr Lebensmotto. Dr. med. Lisa Federle aus der Universitätsstadt Tübingen ist eine tatkräftige Frau mit unkonventionellem Lebenslauf. Selbstlos und beherzt setzt sie sich für Menschen in schwierigen Situationen ein - über das normale Maß einer Medizinerin hinaus und ohne Scheu auch die Politik zu kritisieren, wo es der Sache dient. Durch die Matinee führt Kabarettist Bernd Kohlhepp. Die beiden verbindet ihre Heimatstadt Tübingen, wo sie sich erstmals als Ärztin und Patient gegenüber sahen.

Um Menschen in schwierigen Lebenssituationen Mut machen veröffentlichte Lisa Federle 2022 ihre Autobiografie „Auf krummen Wegen geradeaus“ (SPIEGEL Bestseller). Denn auch ihr eigener Lebensweg war schwierig. Die Medizinerin Lisa Federle packt heute tatkräftig an, wo Menschen in Not geraten sind. Bundesweite Bekanntheit erlangte sie 2015 in der Flüchtlingskrise sowie als Initiatorin der Tübinger Teststrategie. Für ihr soziales Engagement wurde Lisa Federle 2020 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. In ihrem neuen Buch „Vom Glück des Zuhörens“ – verfasst mit Co-Autorin Isabelle Müller – berichtet Lisa Federle aus ihrem jahrzehntelangen Berufsalltag als Haus- und Notärztin über die Begegnungen mit Menschen in Krisensituationen, denen Lisa Federle mehr als nur medizinische Unterstützung ist. In der Arztpraxis ergibt sich über Jahrzehnte ein Abbild unserer gesellschaftlichen Probleme, wie Einsamkeit, Sucht, Depression, Burn-out. „Vom Glück des Zuhörens“ ist vorallem jedoch ein Kaleidoskop über die (Un)-Möglichkeit von Beziehungen. So unterschiedlich die Menschen sind, so vielfältig fallen deren Verhältnisse miteinander aus. Lisa Federle zeigt beispielhaft unterschiedlichste Lebensmuster, die nicht unbedingt dem Alltäglichen entsprechen, die von Trennung oder Neubeginn gekennzeichnet sind. Anhand zahlreicher Geschichten zeigt Lisa Federle exemplarisch, dass sich auch in einer verfahrenen Situation, nach einem Schicksalsschlag oder inmitten einer Krise ein Weg zum Glück auftun kann. Es ist auch ein Plädoyer für das Hinsehen und Zuhören, um Worte des Gegenübers zu verstehen, die vielleicht nicht ausgesprochen werden und Dinge zu sehen, die man vielleicht nicht wahrnehmen möchte. Und wem zugehört wird, der hat schon einen kleinen Zipfel vom Glück zurückbekommen.

Durch die Lesung führt Kabarettist Bernd Kohlhepp. Die beiden verbindet ihre Heimatstadt Tübingen, wo sie sich erstmals als Ärztin und Patient begegneten. Vor allem aber verbindet beide das große Glück, bei ihrer Arbeit jeden Tag aufs neue ihrer Berufung nachgehen zu dürfen und daraus Kraft zu schöpfen – sei es bei einem Notfall, oder auf der Theaterbühne.