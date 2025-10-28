Es gibt sie noch, die guten Dinge: Comedy, die unglaublich lustig ist. Ein Bühnenprogramm voller Gags und wunderbar schrägen Alltags-Knallern! Charmant serviert, spritzig und pointiert. Vielleicht brauchen wir deswegen mehr Frauen wie Lisa Feller, die nicht nur im TV unbestritten zu den besten Comedians Deutschlands gehört. Mit den Erfolgsprogrammen „Guter Sex ist teuer!“ und „Dirty Talk“ ging es für die Feller an die Spitze des Comedy-Olymps, mit ihrem neuen Programm „Schön für dich“ demonstriert die Frau mit dem Herz auf dem richtigen Fleck und der scharfen Pointe auf der Zunge souverän, wie fresh und lustig Comedy ohne Zeigefinger-Plattitüden sein kann.

Das Leben, die menschlichen Schwächen, der ganz normale Alltagwahnsinn – das ist und bleibt der unerschöpfliche Kosmos, aus dem die Münsteranerin auch in ihrem neuen Programm eindrucksvoll beweist, dass richtig gute Comedy immer noch viel mit Lachen zu tun hat. Und das ist am Ende nicht nur „Schön für Dich!“, sondern für uns alle!

LISA FELLER ist Stand-Up-Komikerin, Moderatorin, Podcasterin und Schauspielerin. Bekannt wurde Lisa durch die legendäre Comedyserie „Schillerstraße“ und die KIKA-Serie „Schloss Einstein“. Lisa Feller moderiert regelmäßig in der ARD die Sendung „Ladies Night“ und ist gern gesehen bei den „WDR Mitternachtsspitzen“, der „SWR Spätschicht“, „Genial daneben“ oder „Die besten Comedians Deutschlands“. Außerdem liebt Lisa Quiz-Sendungen und nach etlichen Auftritten bei „Wer weiß denn sowas?“, „Gefragt gejagt“, „QuizDuell Olymp“ u.a. wurde sie 2022 in der RTL-Quizshow zum „Unfassbar schlausten Menschen der Welt“ gekürt. Privat engagiert sie sich für den „Frauenhaus und Beratung e.V.“ in Münster und unterstützt die Arbeit des Vereins Roter Keil.