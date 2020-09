Blau-Weiße Tage mit Lisa Fitz - Lizzy Altmeier und Günter Grünwald

Nun plant die Stadt unter dem Motto: "Blau-weiße Tage in Künzelsau" vom 8. bis 10. Oktober in der Stadthalle ein Volksfest der etwas anderen Art, mit passenden Speisen und hochkarätigen Kabarettisten aus Bayern.

"Wir hätten zwar 500 Leute ins Festzelt am Kocher einlassen können aber der Aufwand wäre für unseren Festwirt Roland Rachinger im Vergleich zum Ertrag einfach viel zu groß gewesen", erklärt Renate Kilb die Absage. Ersatzlos streichen wollten die Verantwortlichen die beliebte Veranstaltung allerdings auch nicht. "Wir wollen auch in diesem Jahr das geplante Kulturprogramm umsetzen, wo immer es geht", betont Bürgermeister Stefan Neumann.

Deshalb kam in der Verwaltung der Gedanke auf, ein Ersatzprogramm in der Stadthalle anzubieten mit bayerischen Schmankerl und den bekannten Kabarettisten Lisa Fitz (8. Oktober), Lizzy Aumeier (9. Oktober) und Günter Grünwald (10. Oktober). "Wir waren selbst erstaunt, dass wir die hochkarätigen Künstler bekommen haben, aber im Moment gibt es eben nur wenig Veranstaltungen, das hat uns bei der Verpflichtung geholfen", freut sich Helen Bühler.

Powerfrau Lisa Fitz unterhält die Besucher am 8. Oktober.

Die Stadthalle wird also an den drei Tagen Corona-gerecht mit Tischen für acht oder zwölf Personen bestuhlt. Das Ticket kostet 25 Euro, die Karten sind aber nur tischweise buchbar. Mit der Reservierungsbestätigung per Post ist die Bestellung bindend und der Gesamtbetrag muss überwiesen werden.

Bayerische Schmankerl

Insgesamt werden so rund 160 Besucher zu jeder Kabarett-Veranstaltung zugelassen. Außerhalb des Sitzplatzes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. Dem Vergnügen und der guten Unterhaltung sollen die Einschränkungen aber keinen Abbruch tun. Auch das kulinarische Angebot wird mit Käsespätzle, Schweinshaxen, Kaiserschmarrn und Oktoberfestbier bayerisch geprägt sein. Dafür sorgt der Chef der Niedernhaller Stadthalle Carsten Müller mit seinem Team.

Unverwechselbar komisch: Die Kabarettistin Lizzy Aumeier.

"Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wieder Veranstaltungen stattfinden können und sich die Menschen wieder treffen", betont Stefan Neumann. Deshalb hat die Stadt auch ein Begleitprogramm zu den Kabarettabenden auf die Beine gestellt. "Wir von der Werbegemeinschaft bieten zu den blau-weißen Tagen parallel vom 5. bis 11. Oktober die blau-weiße Woche in der Innenstadt an", erläutert Wirtschaftsförderer Christoph Bobrich.

So wird am 11. Oktober von 12 bis 17 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden. Den Auftakt dazu macht ab 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück am Unteren Markt. "Wir werden auch die Innenstadt schmücken und mit blau-weißen Fahnen dekorieren", so Bobrich. Parallel dazu werden die bayerischen Farben auch die Schaufenster der Geschäfte zieren.

Günter Grünwald ist für seine kauzige Art, ungewöhnliche Ideen, Selbstironie und seinen Witz bekannt.

Auch beim Angebot im Inneren will sich der Einzelhandel etwas einfallen lassen. "Wir hatten auch mit unserer Aktion "Sommer in der Stadt" von Juli bis Anfang September eine sehr positive Resonanz", freut sich Helen Bühler. Diese Resonanz soll sich auch im Oktober fortsetzen.