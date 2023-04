Lisa Fitz "Dauerbrenner – das große Jubiläumsprogramm"

Sie kann auf 4000 Sologastspiele zurückblicken und hat um die 200 Songs geschrieben. »Dauerbrenner – das große Jubiläumsprogramm« ist das 16. Kabarettprogramm der Kabarett-Ikone Lisa Fitz – aber ganz sicher ist sie nicht, ob’s nicht doch mehr waren.

Mit unerschöpflicher Energie, einer über 40 Jahre währenden Vita des Erfolges mit jährlich 100 Gastspielen in ebenso vielen Städten hat die stets attraktive Lisa Fitz immer noch großen Spaß am Kabarett und an der Musik – wie auch ihre begeisterten Zuschauer in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Lisa Fitz wurde 2019 mit dem Bayrischen Verdienstorden ausgezeichnet sowie 2015 mit dem Kabarett-Ehrenpreis des Bayerischen Fernsehens. Sie entstammt der legendären, weitverzweigten Künstlerdynastie Fitz, war Pionierin des Frauenkabaretts, brachte als erste Frau ein Soloprogramm mit eigenen Texten auf die Bühne und schickte die Frauenbewegung mit Witz und Verve auf den Weg.

»Eine bayrische Urgewalt, deren wuchtiger Präsenz man sich keine Sekunde entziehen kann! Sie liefert ein derart kraftvolles, intelligentes, witziges Programm, dass man als Besucher mit brummendem Schädel und gepusht von aktiv agierenden Glückshormonen den Saal verlässt.« (Michael Fuchs-Gamböck, 2020)