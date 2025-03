Lisa Graf: Lindt & Sprüngli. Zwei Familien, eine Leidenschaft (Lesung)

Eigentlich wollte Lisa Graf schon 2023 für eine Lesung zum Kunstverein kommen. Damals war ihre Dallmayr-Saga an der Spitze der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Leider hat ein Armbruch das Vorhaben zunichte gemacht. Dafür kommt die Autorin jetzt zu uns – und bringt ihren nächsten Spiegel-Bestseller mit: Band 1 der Geschichte um die Schokoladendynastie Lindt & Sprüngli.

Zürich 1826: Voller Verzweiflung bringt der kleine Rudolf Sprüngli seiner Mutter eine Tafel Schokolade ans Krankenbett. Sein letztes Taschengeld und all seine Hoffnung legt er in dieses kleine Mysterium, das sich Schokolade nennt. Wie durch ein Wunder wird sein Wunsch erhört und seine Mutter wieder gesund. Ab diesem Tag ist für Rudolf klar, dass er Schokolade herstellen möchte. Jahre später ist aus dem Kind ein Mann geworden, doch der Traum ist geblieben. Eine »Confiserie Sprüngli« soll es bald in Zürich geben …

Karten: 12 € / 10 € (ermäßigt)