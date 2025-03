Lisa Morgenstern // Support: KiTZ

Lisa Morgenstern ist eine deutsch/bulgarische Komponistin, Sängerin, Pianistin und Synthesizer-Enthusiastin. Die in Berlin lebende Künstlerin erlangte erstmals mit dem 2019 in Eigenregie veröffentlichten Album Chameleon internationale Aufmerksamkeit. Ihre einprägsamen Live-Performances führten zu Konzerten in ganz Europa mit Künstlern wie Ólafur Arnalds und Max Cooper, sowie zu Festivals und renommierten Veranstaltungsorten, mitunter auf dem Iceland Airwaves und auf dem Reeperbahn Festival in der Elbphilharmonie Hamburg.

Zuletzt wurde sie beauftragt, die Filmmusik zur 2022 weltweit gefeierten Netflix-Serie The Empress (Die Kaiserin) mitzukomponieren. Zudem sind vermehrt Studio-Kollaborationen mit Künstlern wie Casper, Balmorhea und Aukai entstanden. Besonders großen Eindruck hinterließen ihre Konzerte mit dem renommierten Frauenchor Bulgarian Voices Berlin und später mit dem Münchner Rundfunkorchester. Daraus resultierend werden sowohl der bulgarische Frauenchor als auch das Münchner Orchester entscheidender Teil ihres kommenden Albums, für das sie ihre komplexen Arrangements selbst schreibt

Support: KiTZ

Die Sängerin, Soundkünstlerin und Performerin Anna Illenberger betritt mit ihrem Soloprojekt KiTZ eine Reise zu sich selbst. Die Musikerin, die bisher sehr erfolgreich in dem Elektro-Indiepop-Duo Annagemina in Erscheinung getreten ist, transformiert mit KiTZ ihre unverwechselbare Stimme zu einem sphärischen Instrument und stellt diese deutlich in den Vordergrund. Pur, roh belassen und unmittelbar klingen die Songs, in denen die Musikerin mit Kontrasten und Gegensätzen spielt, die sich aneinander reiben, zu Brüchen führen und sich melodisch wieder zusammenfügen. Verfremdete Effekte, eigene Samples und elektronische Beats erzeugen wechseln Klangatmosphären und -räume, die Anna Illenberger mit ihrer Stimme auflädt und einer berührenden Tiefe führt. Die Soundpolarität spiegelt sich auch in den Texten über Mut, Entscheidungen und Unabhängigkeit wieder.

Diese Veranstaltung findet als Pre-Session im Rahmen der About Pop 2025 statt. Die About Pop ist Festival und Plattform für ein hochkarätiges, vielfältiges und kuratiertes Musikprogramm mit internationalen, nationalen und lokalen Live-Acts.