Lisa Ortgies: Ich möchte gern in Würde altern, aber doch nicht jetzt

Erwachsensein für Profis Fühlen wir uns jünger, als wir sind? Und wenn ja — wer soll uns dann ernst nehmen? Passe ich noch in die Skinny Jeans? Was spricht eigentlich gegen ein weiteres Kind? Oder für einen zweiten Mann?

Müsste ich mich nicht politisch engagieren? Halbmarathon oder Achtsamkeitstraining? Die Middle-Ager von heute sind so jung und aktiv wie nie zuvor — und können theoretisch alles machen, was sie wollen. Praktisch kommt meistens was dazwischen — zum Beispiel ein Herzinfarkt ... Das Café des Merlins hat ab 10 Uhr geöffnet und es wird ein Frühstück zu familienfreundlichen Preisen angeboten. Um 11:30 Uhr wird im Café die Sendung mit der Maus gezeigt. Die Lesung von Lisa Ortgies findet im Saal statt. Kinder haben zur Lesung freien Eintritt.