Lisa Rammensee | Die Papagei-Ei-Rettung

28. Literaturtage Esslingen am Neckar

** Anmeldungen ab dem 22. Oktober möglich **

Hoppla, was ist dem Wasserschwein Capy denn da vor die Nase geplumpst? Ist das etwa ein Papageien-Ei? Capy macht sich mit dem Ei auf den Weg, um die Papageien-Eltern zu finden. Was für ein Glück, dass ihr die anderen Tiere aus dem Pantanal zu Hilfe eilen. Denn nur wenn sie zusammenhalten, können sie es schaffen!

Ein bezauberndes Bilderbuch über ein süßes, kleines Wasserschwein und seine Freund:innen, in dem Mut und Zusammenhalt ganz groß geschrieben werden. Im Anschluss lernt man mehr über die Tiere und ihren bedrohten Lebensraum Pantanal in Südamerika.

Lisa Rammensee hat Kommunikationsdesign und Illustration studiert und arbeitet als freie Illustratorin in Hamburg an Koch- und Kinderbüchern. Ihre Liebe zur Natur bahnt sich in ihren Bildern immer einen Weg an die Oberfläche und findet dabei Ausdruck in verschiedenen Stilen und Techniken.

Die lesart wird von der Stadtbücherei Esslingen am Neckar und der Eßlinger Zeitung veranstaltet und von der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie Neustart Kultur gesponsert.

Eintritt frei! | geeignet für Kinder ab 3 Jahren | Unterstützung durch die Buchhandlung Die ZeitGenossen

Es folgen 2 Kindergartenlesungen am Mittwoch, den 23.11.22. Interessierte Betreuer:innen können sich bei der Stadtbücherei melden.