Lisa Wellisch und Anna Maria Sturm

Kriege, Inflation, Bauernproteste, sexuelle Befreiung, Emanzipation, Aufschwung der rechten politischen Kräfte – die großen Themen der 1920er Jahre sind plötzlich wieder hochaktuell.

Schauspielerin und Sängerin Anna Maria Sturm und die Pianistin Lisa Wellisch nähern sich diesen Motiven mit hoher Kreativität und Witz musikalisch und literarisch an. Neben Schulhoffs freizügiger „Sonata Erotica“ und scharfzüngigen Texten von u.a. Friedrich Holländer, Vicki Baum und Otto Reutter erklingen die mahnenden Stimmen von Erich Kästner und Mascha Kaleko. Die Kompositionen stammen von Kurt Weill, Hanns Eisler, Ernest Bloch, Georg Kreisler u.a.