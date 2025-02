Lisa Wilhelm Quartett

Die Zeiten, in denen sich Schlagzeug-spielende Bandleader und Bandleaderinnen meist in den Vordergrund trommelten, sind vorbei.

Die junge Stuttgarterin Lisa Wilhelm, letztlich mit dem Solist*innen Preis des Jungen Deutschen Jazzpreises ausgezeichnet, gehört einer Generation an, die Gruppen-tauglich und dienlich denkt und sensibel aus dem Hintergrund heraus führt. Ihr Debüt Album „Potpourri - quoted not stolen“ wurde u.a. vom WDR zu einem der Jazzalben 2023 ernannt und war zudem kurz nach dem Release im Februar 2023 NDR Jazzalbum der Woche.

Im Mai 2025 wird das zweite Album des Quartetts „So Close“ erscheinen, bei dem neben einem Streichquartett auch drei Sänger*innen gefeatured werden. Musikalisch wird der lyrisch-melodische Jazz des Debüt-Albums auf dem zweiten Album durch groovige Elemente aus der Popmusik erweitert.

Gegründet hat sich das Quartett 2020, als alle zeitgleich an der HMDK Stuttgart studierten.

Lisa Wilhelm zog es auf ihrem musikalischem Weg einmal quer durch Deutschland über Hamburg nach Dinkelsbühl and die BfS, wo sie vor allem ihren Wurzeln der Popmusik folgte. Ihre Vorliebe für den Jazz brachte sie zurück nach Stuttgart, wo sie 2018 an der HMDK ihr Jazzschlagzeug Studium begann und 2023 ihr Bachelorstudium abschloss. 2021 führte sie ihr Studium am Royal College of Music nach Stockholm, bevor sie nach Lissabon zog, um ein weiteres Semester an der Escola Superior de Música zu absolvieren.

Neben dem LiWiQ spielt sie in unterschiedlichsten Konstellationen mit verschiedenen Musikern aus Europa, wie dem Trio BÖE, der Restle Wögler Big Band oder dem Tim Scherer Trio. Neben Konzerten in deutschen Jazzclubs und internationalen Clubs spielte sie unter anderem bereits als Teil der „Elbphilharmonie Jazz Academy“ 2021 in der Elbphilharmonie Hamburg und teilte dort die Bühne mit international renommierten Musikern wie Matt Brewer, Melissa Aldana, Yaron Herman, Theo Croker, Ziv Ravitz und Julia Hülsmann.