Das Lisa Wilhelm Quartett, das sich in 2020 gegründet hat, kommt auf Einladung des Kulturlabors zu seiner Release Party ‘So Close’.

Mit ihrem neuen Album ‘So Close’ erfüllt sich Lisa Wilhelm gemeinsam mit ihrem Quartett einen lang gehegten Traum: die Aufnahmen entstanden in Zusammenarbeit mit einem Streichquartett und drei sehr unterschiedlichen tollen Sänger*innen – von Hamburg bis Chicago.

Die Zeiten in denen sich schlagzeugspielende Bandleader und Bandleaderinnen meist in den Vordergrund trommelten sind vorbei. Die junge Stuttgarter Schlagzeugerin und Komponistin Lisa Wilhelm - 2023 mit dem Solist*innen Preis des Jungen Deutschen Jazzpreises ausgezeichnet - gehört einer Generation an, die gruppentauglich und dienlich denkt, sensibel aus dem Hintergrund heraus führt und mit ihren feinfühligen Kompositionen überrascht.

Ihr Debüt Album „Potpourri - quoted not stolen“ wurde u.a. vom WDR zu einem der Jazzalben 2023 ernannt und war zudem im Februar 2023 NDR Jazzalbum der Woche. Im Mai 2025 erscheint das zweite Album „So Close“. Der lyrisch-melodische Jazz des Debütalbums wird ergänzt durch träumerische Popmusik und Geschichten, die das

Leben schreibt: von Träumen, Hoffnungen, Ängsten und der Liebe zu Filmen, Büchern und den Liebsten.

Lisa Wilhelm spielte in unterschiedlichsten Konstellationen mit verschiedenen Musikern aus Europa, wie dem Trio BÖE, der Restle Wögler Big Band, Tim Scherer Trio oder der Indie Band Nitsch. Sie war Teil der „Elbphilharmonie Jazz Academy“ 2021 in der Elbphilharmonie Hamburg und teilte dort die Bühne mit international renommierten Musikern wie Matt Brewer, Melissa Aldana, Yaron Herman, Theo Croker, Ziv Ravitz und Julia Hülsmann.

Zu den Bandmitgliedern:

Der jüngste Millenial des Quartetts ist Jazzpianist Moritz Langmaier. Der im Schwarzwald aufgewachsene Langmaier führte sein Klavierspiel als Teil verschiedener Projekte wie z.B. dem Lukas Wögler Quartett oder dem Landesjugendjazzorchester BW in Länder wie Rumänien, Vietnam, Schweiz, den Färöer Inseln, Finnland und Frankreich. Er stand u.a. mit Musikern wie Jochen Rückert, Tamara Lukasheva, Guido May, Fola Dada, Bob Mintzer, Jim Black oder Jim Snidero gemeinsam auf der Bühne.

Der zweite 2000er der Band ist Lukas Wögler - auch er wuchs im Süden Deutschlands auf. Seit mehreren Jahren leitet Lukas Wögler erfolgreich sein eigenes Quartett (Lukas Wögler Quartett), resultierend in zwei Studio Alben und etlichen Konzerten in Clubs und auf Festivals (Jazzopen Stuttgart 2022). Außerdem ist Wögler in ganz Deutschland und darüber hinaus (Rumänien, Schweiz, Vietnam, Ecuador etc) mit verschiedensten Projekten und als Gast in unterschiedlichsten Genres zu hören. Von 2023-2024 war er Mitglied im Bundesjugendjazzorchester.

Franz Blumenthal bricht als gebürtiger Senftenberger und langjähriger Hamburger die süddeutsche Reihe und bringt auch musikalisch andere Einflüsse mit. Mit klassischer Kontrabass-Ausbildung in seiner Jugend entdeckt er später den Jazz für sich. Franz ist und war Teil zahlreicher Projekte der Pop-, Jazz- und Klassikwelt, u.a. dem Landesjugendjazzorchester Brandenburg und war bereits auf vielen deutschen und internationalen Bühnen und Festival Bühnen wie der des Elbjazz Festivals zu sehen.

Besetzung:

Lukas Wögler - Tenor Saxophon

Moritz Langmaier - Klavier Franz Blumenthal - Bass Lisa Wilhelm - Schlagzeug