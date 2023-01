Euphorie trifft Melancholie. Ein Intermezzo zweier Gemütslagen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und gerade deshalb für das LiWiQ ein interessantes, musikalisches Spannungsfeld bieten.

Gemeinsam mit Lukas Wögler am Tenor Saxofon, Moritz Langmaier am Klavier und Franz Blumenthal am Kontrabass kreiert die Schlagzeugerin Lisa Wilhelm mit ihren Kompositionen eine musikalische Melange aus Hochgefühl und Wehmut. Heraus kommt dabei ein melodiebetonter Jazz, der seinen Fokus nicht auf die namensgebende Schlagzeugerin legt, sondern vielmehr auf harmonische und lyrische Ideen setzt. Nachdem sie seit mehreren Jahren an ihrem ganz eigenen Sound arbeiten, veröffentlichen sie nun im Februar 2023 unter dem Titel „Potpourri – quoted not stolen“ ihr Debütalbum!

Lisa Wilhelm ist eine junge Schlagzeugerin und Komponistin aus Stuttgart. Während ihres Studiums an der HMDK gründete sie 2020 das Lisa Wilhelm Quartett. 2021 führte sie ihr Studium am Royal College of Music nach Stockholm, bevor sie für ein weiteres Semester an der Escola Superior de Música nach Lissabon zog. Zurück in Deutschland ermöglichte das „recording project" Stipendium die Aufnahmen einiger ihrer Kompositionen im Loft Köln, die nun im Frühjahr 2023 ihr Albumdebüt haben werden.

Neben Konzerten in deutschen und internationalen Clubs in London, Stockholm, Lissabon und Paris, spielte sie unter anderem bereits als Teil der ersten „Elbphilharmonie Jazz Academy“ 2021 in der Elbphilharmonie Hamburg und teilte dort die Bühne mit international renommierten Musikern wie Matt Brewer, Melissa Aldana, Theo Croker, Ziv Ravitz und Julia Hülsmann.

Infos zu den Quartettjungs:

Der jüngste Millenial des Quartetts ist Jazzpianist Moritz Langmaier. Aufgewachsen im Schwarzwald, zog es ihn 2018 ebenfalls an die HMDK Stuttgart. Bereits in seinen jungen Jahren führte ihn sein Klavierspiel als Teil verschiedener Projekte in Länder wie Rumänien, Vietnam, Schweiz, den Färöer Inseln, Finnland und Frankreich. Er stand u.a. mit Musikern wie Jochen Rückert, Tamara Lukasheva, Guido May, Fola Dada, Bob Mintzer, Jim Black oder Jim Snidero gemeinsam auf der Bühne.

Der zweite 2000er der Band ist Lukas Wögler, immer zu erkennen an seinem schwarzen Beanie. Auch er wuchs im Süden Deutschlands auf und begann 2018 sein Studium an der HMDK Stuttgart. Neben seinem eigenem Lukas Wögler Quartett, ist auch er mit vielen Projekten vor allem in Süddeutschland zu hören. Doch auch er spielte bereits in Ländern wie Slowenien, Weißrussland, Vietnam oder Rumänien.

Franz Blumenthal bricht als gebürtiger Senftenberger und langjähriger Hamburger die süddeutsche Reihe und bringt auch musikalisch andere Einflüsse mit. Mit klassischer Kontrabass Ausbildung in seiner Jugend, entdeckt er später den Jazz für sich und beendet 2018 seinen Jazz Bachelor an der HfMt in Hamburg, bevor auch er sich für zwei Masterstudiengänge zwei Jahre an die HMDK nach Stuttgart begibt. Franz ist und war Teil zahlreicher Projekte der Pop-, Jazz- und Klassikwelt und war bereits auf vielen deutschen und internationalen Bühnen zu sehen.

Besetzung: Lukas Wögler (tsax); Moritz Langmaier (p); Franz Blumenthal (b); Lisa Wilhelm (dr, comp)