The louisiana funky butts

In diesem Jahr gibt es endlich wieder eine fette New Orleans Sause mitten in der Faschings-Zeit. "FROM NOLA WITH LOVE", so heißt die neue Live CD der Louisiana Funky Butts. Aufgenommen wurde das Liebesbekenntnis zu New Orleans mit dem mobilen SWR-Studio .

Nach dem Motto "let the bons temps rouler" auf den Straßen und Bühnen der weiten Welt, wildern die Funkybutts frech durch alle Genregrenzen. Das swingt, das rockt, das jazzt, das funkt zwischen allen Stilen, ein fliegender Wechsel zwischen Afrobeats, Latin Grooves, French Pop, Südstaaten-Rock, Cajun, Clubsounds und traditionellem 2nd-line Jazz.

Hier gibt es Musik pur, weit gereist und live gereift. Inspirationsquellen gab es die letzten fünfzehn Jahre im Überfluss: Partys, Festivals und Clubs in Deutschland, Frankreich, England, Russland, sowie beim legendären French Quarter Festival in New Orleans.

Mit Witz, Biss und Leidenschaft singt und rappt die Brass Band vielsprachig von Gott und der Welt, good and bad times, corazón und amour fou. Die FunkyButtsfans werden sich auf "FROM NOLA WITH LOVE" einiger neuer Titel erfreuen können, jedoch auch bewährte LFB-Klassiker mit viel Livepower hören. Neu mit dabei an den Drums Luke Betman.

Besetzung: Il Capo (voc, bd); Lady Olga (bsax); Sitting Bull Klein (Sousa); Luke Betman (dr); Toni Riba (tsax); Don Maria Flor (tr); George Clude van Lang (tr); Marc le Rosé (trb)