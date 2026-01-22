Lyrischer Jazz trifft auf träumerische Popmusik. Fast ein Jahr nach dem großen Release Konzert ihrer Platte „So Close“ im BIX kehrt das Lisa Wilhelm Quartett zusammen mit der Sängerin Mareike Riegert zurück, um das Album in besonderer Besetzung neu aufleben zu lassen.

In den Vordergrund trommeln? Nicht nötig. Die junge Stuttgarter Schlagzeugerin und Komponistin Lisa Wilhelm - 2023 mit dem Solist*innen Preis des Jungen Deutschen Jazzpreises ausgezeichnet - versteht es, ihr Quartett sensibel aus dem Hintergrund heraus zu führen und überrascht mit ihren feinfühligen Kompositionen uns Songs.

Unaufdringlich, elegant und mit ganz eigener Handschrift. Gegründet hat sich das Quartett 2020, als alle zeitgleich an der HMDK Stuttgart studierten. Ihr Debüt Album „Potpourri - quoted not stolen“ wurde u.a. vom WDR zu einem der Jazzalben 2023 ernannt und war zudem im Februar 2023 NDR Jazzalbum der Woche. Im Mai 2025 erschien das zweite Album „So Close“, bei dem das Quartett durch ein Streichquartett und drei Stimmen erweitert wurde. Das neue Album wurde zu einer genreübergreifenden Einladung, näher zusammenzurücken, eine Mischung aus lyrischem Jazz und träumerischer Popmusik, melancholischen Melodien und treibenden Feels.

Lisa Wilhelm zog es auf ihrem musikalischem Weg einmal quer durch Europa - über Hamburg nach Dinkelsbühl (Berufsfachschule für Musik), wo sie vor allem ihren Wurzeln der Popmusik folgte. Ihre Vorliebe für den Jazz brachte sie zurück nach Stuttgart, wo sie 2018 an der HMDK ihr Jazzschlagzeug Studium begann und 2023 ihr Bachelorstudium abschloss. 2021 führte sie ihr Studium am Royal College of Music nach Stockholm, bevor sie nach Lissabon zog, um ein weiteres Semester an der Escola Superior de Música zu absolvieren. Sie spielte auf internationalen Bühnen ebenso wie in renommierten deutschen Jazzclubs. 2021 war sie Teil der „Elbphilharmonie Jazz Academy“ in Hamburg und teilte dort die Bühne mit international gefeierten Künstler:innen wie Matt Brewer, Melissa Aldana, Yaron Herman, Theo Croker, Ziv Ravitz und Julia Hülsmann.

Zu den Quartettjungs:

Mit Jahrgang 2000 ist Jazzpianist Moritz Langmaier der jüngste des Quartetts. Aufgewachsen im Schwarzwald, zog es ihn 2018 ebenfalls an die HMDK Stuttgart, an der er aktuell seinen Master beendet. Bereits in seinen jungen Jahren führte ihn sein Klavierspiel als Teil verschiedener Projekte wie z.B. dem Lukas Wögler Quartett oder dem Landesjugendjazzorchester BW in Länder wie Rumänien, Vietnam, Schweiz, den Färöer Inseln, Finnland und Frankreich. Er stand u.a. mit Musikern wie Jochen Rückert, Tamara Lukasheva, Guido May, Fola Dada, Bob Mintzer, Jim Black oder Jim Snidero gemeinsam auf der Bühne.

Der zweite 2000er der Band ist Lukas Wögler. Auch er wuchs im Süden Deutschlands auf und begann 2018 sein Studium an der HMDK Stuttgart. Nach diversen Combos und Bigbands, den Jazz Juniors BW und dem LaJazzO BW folgte ein Jungstudium und 2018 der Beginn des Bachelors Jazz/Pop an der HMDK Stuttgart.

Seit mehreren Jahren leitet Lukas Wögler erfolgreich sein eigenes Quartett (Lukas Wögler Quartett), resultierend in zwei Studio Alben und etlichen Konzerten in Clubs und auf Festivals (Jazzopen Stuttgart 2022). Außerdem ist Wögler in ganz Deutschland und darüber hinaus (Rumänien, Schweiz, Vietnam, Ecuador etc) mit verschiedensten Projekten und als Gast in unterschiedlichsten Genres zu hören. Von 2023-2024 war er Mitglied im Bundesjugendjazzorchester.

Franz Blumenthal bricht als gebürtiger Senftenberger und langjähriger Hamburger die süddeutsche Reihe und bringt auch musikalisch andere Einflüsse mit. Mit klassischer Kontrabass Ausbildung in seiner Jugend, entdeckt er später den Jazz für sich und beendet 2018 seinen Jazz Bachelor an der HfMt in Hamburg, bevor auch er sich für zwei Masterstudiengänge zwei Jahre an die HMDK nach Stuttgart begibt. Franz ist und war Teil zahlreicher Projekte der Pop-, Jazz- und Klassikwelt, u.a. dem Landesjugendjazzorchester Brandenburg und war bereits auf vielen deutschen und internationalen Bühnen und Festival Bühnen wie der des Elbjazz Festivals zu sehen.

Besetzung: Lukas Wögler (tsax); Moritz Langmaier (p); Franz Blumenthal (b); Lisa Wilhelm (dr); Mareike Riegert (voc)