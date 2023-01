Andre´Weiss meets Klaus Graf

Der Alt Saxophonist Klaus Graf ist im BIX natürlich bestens bekannt. Er gehört seit Jahrzehnten zu den führenden Charakteren der Deutschen Jazz Szene, ist Mitglied der SWR BigBand und Professor für Saxophon in Nürnberg. Er besticht mit seinen souligen Melodien und waghalsig schnellen Solos, womit er an Legenden wie Cannonball Adderley oder Phil Woods erinnert.

Zusammen mit André Weiss und seinem hochkarätig besetzten Trio treffen drei Generationen aufeinander, die alle musikalisch im Jazz der 40er bis 60er Jahre verwurzelt sind. Im Fokus steht heute Abend der Hard Bob - in dieser Ära wurden dem Jazz Elemente des Rhythm and Blues, dem Gospel oder dem Blues beigemischt. Man darf sich also auf ein Swingendes und groovendes Programm freuen, bei dem stets die Spielfreude im Vordergrund steht.

Besetzung: Klaus Graf (sax); André Weiss (p); Thomas Stabenow (b); Dominik Raab (dr)