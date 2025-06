LISL schreibt intime und gleichzeitig riesengroße Indie-Hymnen und klingt nach englischer Riviera oder einem Roadtrip von Portland nach New York. Tatsächlich aber ist LISL eines der noch bestgehüteten Geheimnisse der deutschen Musikszene, heißt Lisa-Marie Kämpf und kommt aus Würzburg.

Das klingt erst mal lokal-heimelig, denn eine „Lisl“ kokettiert mit bayerischem Lokalkolorit: Die Abkürzung lässt im Kopf ein Bild vom frechen, unprätentiösen Mädchen entstehen. Das musikalische Alter Ego aber ist eine LISL, die ihre Seele und Gedankenwelt via deepem, englischen Songtexten Gen-Z-relatable in die Öffentlichkeit trägt.

Ihr zeitgenössischer Indie-Rock steht in der Tradition von Liz Phair, Ani DiFranco, Lucinda Williams oder That Dog, die in den 90ern händeweise gitarrensatte Samen säten – und knüpft im Heute an Phoebe Bridgers, Lucy Dacus, BECKS, Florence Armand, mxmtoon oder Julien Baker an.