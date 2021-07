Listen Loud Festival - TAG 1 (MI)

Voller Freude präsentieren wir unser erstes LISTEN LOUD FESTIVAL! Wir, das sind die aktivsten Konzerthäuser der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft: clubCann, JuHa West und Club Zentral.

Das Listen Loud Festival findet als Kopfhörer-Open-Air-Konzert von 4. bis 7. August auf dem Dach des Züblin Parkhauses statt. Geboten wird ein vielfältiges Programm, das nicht nur auf Konzerte ausgelegt ist. Neben internationalen Künstlern und Stuttgarter Szene-Acts aus Singer-Songwriter und Pop-Punk Gefilden, gibt es auch einen Poetry Slam Abend mit Musik und eine Lesung im After-Show Programm des Samstag-Konzerts. Eine Auswahl an alkoholfreien und alkoholischen Getränken sorgt für Erfrischung in der prallen Parkdeck-Sonne und Stuttgarts No. 1 Punk Pizzaiolo von Lecko Mio Pizza serviert mit veganen und vegetarischen Pizzen in Teig gebackene Amore.

Die Gesundheit aller Gäste und Mitwirkenden ist uns ein großes Anliegen. Daher wird die Veranstaltung unter Einhaltung eines Hygienekonzepts gemäß der aktuellen Corona-Verordnung durchgeführt. Bitte informiert euch im Vorfeld über etwaige Vorschriften, die euch persönlich betreffen könnten (z.B. Testpflicht o. Ä.).

Auf jeweils 200 Stück limitierte Tickets gibt es im VVK in den Ticketshops von clubCANN, JuHa West und Club Zentral sowie auf folgender Seite: www.listenloudgroup.loveyourartist.store

Wer die Veranstaltung besonders unterstützen möchte, kann dies mit dem etwas teureren Supporter-Ticket tun.

HEADLINER: BROTHERS MOVING

Brothers Moving, das sind drei Brüder aus Dänemark, die zusammen mit ihrem vierten “Bruder” einige Jahre in New York erfolgreich Straßenmusik gemacht haben und dort zu einem Youtube-Phänomen wurden. Sie gelten als eine der einflussreichsten Straßenbands und als Pioniere des Einsatzes einer Cajon anstelle eines kompletten Drumkits.

Lasst euch inspirieren von der Kreativität und Energie dieser Band, deren Wurzeln im Blues, Soul, Rock, Folk & Funk liegen!

https://brothersmoving.dk/

LOCAL SUPPORT: QUIET LANE

Quiet Lane bezeichnen ihre Musik als "soulful folk music" oder "deutsche akustische Musik". Egal wie man sie bezeichnen mag, das Duo macht liebevoll geschriebene Musik mit echter Wohnzimmeratmosphäre. Musikalisch legen sie sich nicht fest und bringen viele persönliche Einflüsse von klassischer bis zu aktueller Musik mit.

Beim Hören ergreift einen das Gefühl von Heimat, egal wo diese sein mag; man fühlt sich in eine neue Welt hineingezogen. In dieser Welt gibt es träumerische Gitarrenmelodien, feine Arrangements und durchweg Musik mit viel Liebe fürs Detail.

www.quietlane.com