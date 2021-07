Listen Loud Festival - TAG 2 (DO)

Voller Freude präsentieren wir unser erstes LISTEN LOUD FESTIVAL! Wir, das sind die aktivsten Konzerthäuser der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft: clubCann, JuHa West und Club Zentral.

Das Listen Loud Festival findet als Kopfhörer-Open-Air-Konzert von 4. bis 7. August auf dem Dach des Züblin Parkhauses statt. Geboten wird ein vielfältiges Programm, das nicht nur auf Konzerte ausgelegt ist. Neben internationalen Künstlern und Stuttgarter Szene-Acts aus Singer-Songwriter und Pop-Punk Gefilden, gibt es auch einen Poetry Slam Abend mit Musik und eine Lesung im After-Show Programm des Samstag-Konzerts. Eine Auswahl an alkoholfreien und alkoholischen Getränken sorgt für Erfrischung in der prallen Parkdeck-Sonne und Stuttgarts No. 1 Punk Pizzaiolo von Lecko Mio Pizza serviert mit veganen und vegetarischen Pizzen in Teig gebackene Amore.

Die Gesundheit aller Gäste und Mitwirkenden ist uns ein großes Anliegen. Daher wird die Veranstaltung unter Einhaltung eines Hygienekonzepts gemäß der aktuellen Corona-Verordnung durchgeführt. Bitte informiert euch im Vorfeld über etwaige Vorschriften, die euch persönlich betreffen könnten (z.B. Testpflicht o. Ä.).

Auf jeweils 200 Stück limitierte Tickets gibt es im VVK in den Ticketshops von clubCANN, JuHa West und Club Zentral sowie auf folgender Seite: www.listenloudgroup.loveyourartist.store

Wer die Veranstaltung besonders unterstützen möchte, kann dies mit dem etwas teureren Supporter-Ticket tun.

BEST OF SLAM AUF DER COUCH

Am 05.08. kommt Stuttgarts schönster Poesie-Wettstreit zurück mit einer hochkarätigen Slam-Runde!

MARINA SIGL, die zentrale Künstlerin der Spoken-Word-Szene am Bodensee,

ELIAS RAATZ, Poet und Herausgeber der Anthologie „Textsorbet“

und@TONIA KRUPINSKI, die Nachwuchshoffnung der Schwäbischen Slam-Welt

präsentieren frisch getestet frische Texte.

Durch den Abend führt natürlich NIKITA GORBUNOV, der sich nach langer Zeit wieder sehr auf die berühmten Couch-Interviews freut.

https://couch-slam.de/

Unser Musik-Act beim Best Of Slam Auf Der Couch ist die Band...

JATUNA

Der Stuttgarter Singer-Songwriter Jatuna hat sich mittlerweile mit 3 Mitmusikern verstärkt und ist somit zur Band geworden. Ihre neuen Songs handeln von mittellosen Meth-Produzenten, untergehenden Kapitänen und tödlichen Zugunfällen am frühen Morgen. Aber in den deutschsprachigen Texten erscheinen auch die kleinen Hoffnungsschimmer des Alltags, untermalt von den mal folkigen, mal poppigen, mal jazzigen, aber immer entspannten Klängen der Band.

https://www.jatuna.de/