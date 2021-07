Listen Loud Festival - TAG 3 (FR)

Voller Freude präsentieren wir unser erstes LISTEN LOUD FESTIVAL! Wir, das sind die aktivsten Konzerthäuser der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft: clubCann, JuHa West und Club Zentral.

Das Listen Loud Festival findet als Kopfhörer-Open-Air-Konzert von 4. bis 7. August auf dem Dach des Züblin Parkhauses statt. Geboten wird ein vielfältiges Programm, das nicht nur auf Konzerte ausgelegt ist. Neben internationalen Künstlern und Stuttgarter Szene-Acts aus Singer-Songwriter und Pop-Punk Gefilden, gibt es auch einen Poetry Slam Abend mit Musik und eine Lesung im After-Show Programm des Samstag-Konzerts. Eine Auswahl an alkoholfreien und alkoholischen Getränken sorgt für Erfrischung in der prallen Parkdeck-Sonne und Stuttgarts No. 1 Punk Pizzaiolo von Lecko Mio Pizza serviert mit veganen und vegetarischen Pizzen in Teig gebackene Amore.

Die Gesundheit aller Gäste und Mitwirkenden ist uns ein großes Anliegen. Daher wird die Veranstaltung unter Einhaltung eines Hygienekonzepts gemäß der aktuellen Corona-Verordnung durchgeführt. Bitte informiert euch im Vorfeld über etwaige Vorschriften, die euch persönlich betreffen könnten (z.B. Testpflicht o. Ä.).

Auf jeweils 200 Stück limitierte Tickets gibt es im VVK in den Ticketshops von clubCANN, JuHa West und Club Zentral sowie auf folgender Seite: www.listenloudgroup.loveyourartist.store

Wer die Veranstaltung besonders unterstützen möchte, kann dies mit dem etwas teureren Supporter-Ticket tun.

HEADLINER: SON MIEUX

Unser Headliner am 06.08. ist Son Mieux! Die sechsköpfige Band aus den Niederlanden um Singer-Songwriter Camiel Meiresonne besticht mit ihren Popsongs, die nur so strotzen vor unwiderstehlichen Hooks und Refrains. Sie erzählen persönliche Geschichten in bester Folk Tradition und versehen das Ganze noch mit einer Prise Elektronik. Das ergibt einen anspruchsvollen, immer tanzbaren Sound mit ordentlich emotionalem Tiefgang.

https://sonmieux.com/

LOCAL SUPPORT: SWEED

Seit Ende der 2019er Jahre steuert Sweed ein Cabrio voller bunter Melodien und gut illustrierter Emotionen in einen lila Sonnenuntergang. Beim Erkunden von Facetten verträumter Underground-Indie-Sounds kombiniert mit modernen Pop-Elementen und einem Hauch Funk darf man gespannt sein, wo auf seinem Weg er anhalten wird.

https://www.instagram.com/sweedside/