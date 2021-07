Listen Loud Festival - TAG 4 (SA)

Voller Freude präsentieren wir unser erstes LISTEN LOUD FESTIVAL! Wir, das sind die aktivsten Konzerthäuser der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft: clubCann, JuHa West und Club Zentral.

Das Listen Loud Festival findet als Kopfhörer-Open-Air-Konzert von 4. bis 7. August auf dem Dach des Züblin Parkhauses statt. Geboten wird ein vielfältiges Programm, das nicht nur auf Konzerte ausgelegt ist. Neben internationalen Künstlern und Stuttgarter Szene-Acts aus Singer-Songwriter und Pop-Punk Gefilden, gibt es auch einen Poetry Slam Abend mit Musik und eine Lesung im After-Show Programm des Samstag-Konzerts. Eine Auswahl an alkoholfreien und alkoholischen Getränken sorgt für Erfrischung in der prallen Parkdeck-Sonne und Stuttgarts No. 1 Punk Pizzaiolo von Lecko Mio Pizza serviert mit veganen und vegetarischen Pizzen in Teig gebackene Amore.

Die Gesundheit aller Gäste und Mitwirkenden ist uns ein großes Anliegen. Daher wird die Veranstaltung unter Einhaltung eines Hygienekonzepts gemäß der aktuellen Corona-Verordnung durchgeführt. Bitte informiert euch im Vorfeld über etwaige Vorschriften, die euch persönlich betreffen könnten (z.B. Testpflicht o. Ä.).

Auf jeweils 200 Stück limitierte Tickets gibt es im VVK in den Ticketshops von clubCANN, JuHa West und Club Zentral sowie auf folgender Seite: www.listenloudgroup.loveyourartist.store

Wer die Veranstaltung besonders unterstützen möchte, kann dies mit dem etwas teureren Supporter-Ticket tun.

HEADLINER: SHORELINE

Schon lange gelten Shoreline aus Münster als Geheimtipp der europäischen Emo/Punkrockszene. Nach ausgedehnten Touren durch Europa und UK sowie unzähligen Shows mit Bands wie Hot Water Music, Basement und Spanish Love Songs erschien im Juni dieses Jahres ihre neue Single „Sanctuary“. Mit Brian McTernan (Be Well, Battery) als Gastsänger und dem Label End Hits Records (Boysetsfire, Stick To Your Guns) im Gepäck sollte der Status als Geheimtipp nun endgültig passé sein.

https://shorelineband.com

LOCAL SUPPORT: DRANK BURNER

Man nehme ein Drittel von Schmutzki, ein Viertel von Bike Age und eine Anspielung auf einen bekannten englischen Singer/Songwriter. Was kommt dabei wohl raus? Als Drank Burner sitzen Beat und Dave Collide im ersten Wagen einer akustischen Achterbahnfahrt zwischen Punkrock, Frank Turner (AHA!) und Classic Evergreens und brettern mit Vollgas in Richtung kurzweiligem Gitarrenspaß. Der Soundtrack für das Öffnen von Bierflaschen.

LOCAL SUPPORT: PERFECT YOUTH

Obwohl bereits 2013 von Philipp Dunkel als Solo-Projekt gegründet, lassen sich die aktiven Jahre von Perfect Youth an einer Hand abzählen. Nach einigen Demos und EPs folgten 2015 die Full-Band Split LP mit Hell & Back sowie ausgiebiges Touren. Und dann: nichts. Einige mehr oder weniger geglückte kreative Ausflüge in ungewohnte musikalische Gefilde später, besann er sich 2020 auf seine musikalischen Wurzeln und spielt fortan wieder das bewährte Indie-Emo-Folk-Punk-Gemisch.

https://www.facebook.com/perfectyouthofficial/

AFTERSHOW SPECIAL: ANDRE LUX

Der geistige Vater der Strichmännchencartoons „Egon Forever!“ lässt das Programm süffisant ausklingen und wird aus seinem DIY-Magazin „Für Spritgeld und Bier - Eure schlimmsten Bühnenstories“ lesen sowie neues Material vortragen. Hin und wieder wird er auch in die Rolle seines lange verschollen geglaubten musikalischen Alter Egos Autobot schlüpfen und einige Songs zum Besten geben. Einst schrieb er einen Heavy Metal Song, aber wird er ihn auch spielen?

http://www.egonforever.de/