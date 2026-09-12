Ulrich Hägele präsentiert in der Reihe „Listening Pleasures“ eine LP des Labels Columbia aus dem Jahr 1948 – die erste Langspielplatte mit Mikrorillen und gepresst aus Vinyl.

Zunächst führt der Medienwissenschaftler in die Anfänge der Vinyl-Kultur Ende der 1940er Jahre ein. Es geht dabei um die Ästhetik der Covers, die Aufnahmetechnik und die Protagonist*innen. Im Anschluss spielt er beide Seiten dieser historischen Langspielplatte.

Zu hören auf dem 78 Jahre alten Exemplar ist das Konzert in E-Moll für Violine und Orchester, Opus 64 von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Bruno Walter dirigiert das Symphonieorchester der New Yorker Philharmonie mit Nathan Milstein an der Violine.