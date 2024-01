Ein Jahr USA prägte die ersten Songs von Jules aka listentojules wegweisend und zeichnete den Start ihrer musikalischen Reise. Heute tourt die mehrfache Preisträgerin und Stipendiatin international und schreibt Lieder über das Leben und die Natur. Diese tauchen tiefer in eine Welt zeitgemäßer Grooves und faszinierender Soundwände, getragen von unverkennbaren Gitarrenpickings und ihrer warmen, einzigartigen Stimme.

Es beginnt mit einem Blick in eine Baumkrone, durch das Türkis der Blätter in das Licht der Sonne. Auf der Haut die Hitze und oben dieses Licht: hell und farbenfroh, von unten die glitzernden Reflektionen des Wassers. Die Blätter des Baums in Bewegung, unruhig flatternd im aufkommenden Wind, permanent drehend, ständig neu sortierend, im Wandel – wie ein Kaleidoskop. listentojules bewegt sich in diesem Kaleidoskop, ihre Songs bilden die Farben und Muster selbst, die es darin zu entdecken gibt. Grenzen von Musikgenres löst sie darin auf, verändert sie fließend. So entstehen immer wieder die unterschiedlichsten Bilder und vor allem Blickwinkel auf die Welt, denn listentojules hat etwas zu sagen. Als Teil von Music Declares Emergency ruft sie den Klimanotstand aus und fordert die Vision einer nachhaltigen Zukunft ein, in der in den Dialog gegangen, divers und inklusiv gehandelt, alles neu sortiert und die Welt durch andere Augen gesehen wird: listentojules will Veränderung.

Auch die Kritiker:innen sind beeindruckt von Raffinesse in der Varietät, dem ruhenden Puls, und dem organischen Zusammenspiel der analogen Musikwelt. Dieser erdige und doch schimmernde Sound passt zur Naturliebe von listentojules. Die Hürden und Möglichkeiten des klimafreundlichen Musiker:innen-Daseins beleuchtet sie seit mehreren Jahren und macht Nachhaltigkeit bei ihrer aktuellen Album/Tour-Produktion nicht nur inhaltlich zum zentralen Thema. Das aktuelle Album “KALEIDOSCOPE“ ist am 30.06.2023 bei Jazzhaus Records erschienen.