Liszt und der Ragtime

Die weltweit agierende Konzertpianistin zeigt heute, dass sie mehr kann als klassische Programme. Für Liszt-Interpretationen braucht es immer Virtuosität und brillante Technik.

Das beweist sie mit Franz Liszts Reminiscenes de Don Juan über Mozarts Reich mir die Hand, mein Leben. Liszt saugt mit donnernden Kaskaden die Opernmelodie förmlich ins Klavier. Und als Liszts Leben zu Ende ging, wurde auf dem Klavier am anderen Ende der Welt der Ragtime durch Scott Joplin aus der Taufe gehoben. Die Reise geht dann weiter in die Belle Epoque zu Debussy, Gershwins Preludes For Piano und Aaron Coplands Four Piano Blues bis zu Chick Corea.