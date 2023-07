Liszts Klavier und des Teufels Geige

Parfenov Duo.

Liszt für Violine…? Ja! Das Konzert stellt Werke rund um die Figur des Mephistopheles in den Mittelpunkt. So sind der Mephisto Walzer Nr. 1 und Nr. 2 für Violine und Klavier zu hören. Die Bearbeitungen sind dabei mehr als Transkriptionen, auch mehr als eine Reflexion über das Original. Sie sind eigenständige Kompositionen, die scheinbar den Dialog zwischen zwei Komponisten – Liszt und Parfenov – und zwei Epochen widerspiegeln. Mit Liszt Imagination bringt Parfenov eine Eigenkomposition zu Gehör, die auch die Brücke zum Jazz schlägt. Carolyne zu Sayn-Wittgenstein sagte: „Es werden viele Generationen vergehen, bis man Franz Liszt letztendlich verstehen wird, da er seinen Speer viel weiter in die Zukunft geworfen hat als Wagner.” Dank André Parfenov ist diese Zeit gekommen, meint die Liszt- und Wagner-Biografin Maria Zalesskaya.