Literally Peace - ein besonderer Literaturabend

Hinter Literally Peace finden sich Autoren und Autorinnen aus Syrien und Deutschland, die sich auf einem Blog begegnen, sich über ihre Texte austauschen und sich vernetzen. Sie schreiben über ihre Lebensrealitäten, vergleichen ihre Erfahrungen und setzten sich immer wieder mit dem Thema Frieden auseinander.Seit Oktober 2017 werden im Rahmen des Projekts Lesungen veranstaltet, bei denen die AutorInnen ihre Texte dem Publikum präsentieren und von jungen MusikerInnen begleitet werden.Drei Sprachen – eine Plattform. Bin ich als Mensch aus einem Kriegsgebiet dazu verurteilt, nur darüber definiert zu werden? Bin ich als Bürger, Bürgerin einer Kriegsregion ausschließlich Opfer? Oder möchte ich mich engagieren? Ein Gedanke wird zur Plattform. Breitet sich aus. Es beginnt mit 10 ehrenamtlichen Autoren, fünf aus Syrien, fünf aus Deutschland. Sie möchten zeigen, Zitat: „… dass Syrien voll ist mit Menschen mit realen Leben, nicht nur Kriegsopfern. Menschen mit Hoffnungen, Träumen und Perspektive“. Der Schritt von der virtuellen in die reale Welt folgt in Form von öffentlichen Lesungen.Literally Peace hat im März den 1. Platz beim Jugendbildugspreis Baden-Württemberg gewonnen.Der Kirchheimer Landtagsabgeordnete Andreas Kenner war in seiner Funktion als Kuratoriumsmitglied der Landesjugendstiftung Baden-Württemberg bei der Preisverleihung dabei und war von den Autoren und Autorinnen sehr beeindruckt und hat sie spontan darauf angesprochen, dass er sie gerne in Zusammenarbeit mit dem Club Bastion nach Kirchheim holen würde: Gesagt, getan.