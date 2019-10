LiteraNatur-Cafe

Das Literatur-Café ist zu Gast in der im Oktober eröffneten Klima Arena. Die Klima Arena ist ein Ort, an dem sich innovativ, interaktiv und inspirierend den Themen Klimawandel, erneuerbare Energie und Mobilität zugewendet wird, um die Besucher für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt zu sensibilisieren und Perspektiven für das eigene verantwortungsvolle Handeln aufzuzeigen. Das Team der Stadtbibliothek bietet eine kleine Auszeit bei Kaffee, Tee und Kuchen. In diesem Literatur-Café werden Romane vorgestellt, die unterhaltsam sind, deren Geschichten von heiter bis nachdenklich reichen. In netter Atmosphäre kann man einen entspannenden Nachmittag verbringen, bei dem interessante Bücher präsentiert werden, die Spaß beim Lesen versprechen und als Weihnachtsgeschenk Freude bereiten.