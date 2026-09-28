Literarische Exkursion

Prinzenreisen gehörten zum Kern der Fürstenerziehung. Das Buch „Prinzenreise“ thematisiert den Ausbildungsaufenthalt von Prinz Carl Alexander (1736-1806) in Holland während der Jahre 1748/1750.

Bis zum fünften Lebensjahr lebte ein Prinz im Frauenzimmer, dann bekam er seinen eigenen kleinen Hofstaat. Wie war die Stellung bei Hof, welches Verhältnis hatten fürstliche Eltern und Kinder, wie bewegte sich der kleine Prinz an den europäischen Höfen?

Freuen Sie sich auf eine interessante Stunde, die dank des sachkundigen Vortrags von Wolfgang Reddig auch für Kenner der Ansbacher Geschichte manche Überraschung bereithält.

Dr. Wolfgang F. Reddig ist Leiter des Markgrafenmuseums und des Stadtarchivs, sowie Autor von: „Die Prinzenreise Alexanders von Brandenburg-Ansbach 1748 – 1750“, Hrsg. Historischer Verein für Mittelfranken e.V.