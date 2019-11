Literarische Profile

„Reisen ist fatal für Vorurteile, Bigotterie und Engstirnigkeit“ – ein Zitat von Mark Twain. Es ist programmatisch für den passionierten Globetrotter, der mit seinen unsterblichen Helden Tom Sawyer und Huckleberry Finn als einer der großen Schriftsteller der Weltliteratur gilt, der aber eben auch mit glänzend geschriebenen Reiseberichten aus der ‚Alten Welt‘ berühmt wurde. Es sind wunderbare Impressionen, die der Amerikaner in Europa und vor allem in Deutschland fixiert hat – mit kritischer Ironie und so humorvoll und nonchalant erzählt, dass wir auch heute noch fasziniert sind.

TONNE-Schauspieler Thomas B. Hoffmann liest die interessanten und amüsanten Texte, ausgewählt und kommentiert von Dr. Brigitte Bausinger. Ergänzt wird die Lesung mit Illustrationen und zeitgenössischer Musik.