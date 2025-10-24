Literarische Spätlese - Die besten Bücher und Weine des Jahres

Die Literarische Spätlese ist inzwischen ein fester und beliebter Bestandteil unseres Herbstprogramms. Was gibt es Gemütlicheres, als ein gutes Buch mit einem guten Wein zu genießen?

An diesem Abend stellen Ihnen die Neckarsulmer Buch- und Wein-Expert*innen ihre persönlichen Highlights des Jahres vor. Freuen Sie sich auf liebevoll ausgewählte Tipps für den Leseherbst und die besten Tropfen der Weingüter Bauer und Berthold. Bücher und Weine können vor Ort gekauft und probiert werden.

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Der Eintritt ohne Weinprobe ist frei!

Fingerfood: Herzmahl e.V.

In Kooperation mit der Buchhandlung am Markt und der Buchhandlung Chardon sowie den Neckarsulmer Weingütern Bauer und Berthold.