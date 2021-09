Die Mediathek Neckarsulm startet mit Aktionen für Erwachsene und Kinder in den Veranstaltungsherbst 2021. Das Herbstprogramm für Kinder beginnt am 5. Oktober mit einem Bilderbuchnachmittag mit der Büchermaus und beinhaltet auch das beliebte Weihnachts-kindertheater am 2. Dezember. Die „Literarische Spätlese“ eröffnet den Veranstaltungsreigen für Erwachsene am Freitag, 22. Oktober, um 19 Uhr. Die Neckarsulmer Buchhändlerinnen und -händler stellen die Entdeckungen des Literaturjahres 2021 vor. Ein Weinausschank begleitet die „Literarische Spätlese“. Die Heilbronner Jungwinzer von „Triebwerk“ bieten heimische Weinspezialitäten zur Verkostung an. Der Eintritt ist frei. Wer sich zum literarischen Genuss einen guten Wein schmecken lassen möchte, zahlt einen Kostenbeitrag. Die Veranstaltung wird auch als Livestream auf der Homepage der Mediathek übertragen. Online-Teilnehmer können sich die Buchvorstellungen mit dem passenden Weinpaket liefern lassen und die „Literarische Spätlese“ zu Hause genießen.