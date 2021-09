Die Mediathek Neckarsulm startet mit Aktionen für Erwachsene und Kinder in den Veranstaltungsherbst 2021. Das Herbstprogramm für Kinder beginnt am 5. Oktober mit einem Bilderbuchnachmittag mit der Büchermaus und beinhaltet auch das beliebte Weihnachts-kindertheater am 2. Dezember. Die „Literarische Spätlese“ eröffnet den Veranstaltungsreigen für Erwachsene am Freitag, 22. Oktober, um 19 Uhr.