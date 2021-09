Die Mediathek Neckarsulm startet mit Aktionen für Erwachsene und Kinder in den Veranstaltungsherbst 2021. Die Bestseller-Autorin Mariana Leky ist am 11. November um 19 Uhr zu Gast in der Mediathek. Sie stellt ihr neues preisgekröntes Buch „Was man von hier aus sehen kann“ vor. Hauptfigur ist Selma, eine Westerwälderin, die den Tod voraussehen kann. Immer wenn Selma von einem Okapi träumt, stirbt am nächsten Tag ein Dorfbewohner. Was die Leute alles wagen, gestehen oder verschwinden lassen, wenn ihnen der Tod droht, davon erzählt Mariana Leky in ihrem Roman. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung kostet 15 Euro.